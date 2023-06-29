В Казани НКО смогут получить гранты за проекты в сфере профилактики терроризма и экстремизма

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Некоммерческие организации, реализующие в Казани социально значимые проекты в области профилактики терроризма и экстремизма, смогут получить гранты. Для этого им придется пройти конкурсный отбор.

Грант предоставляется в целях профилактики терроризма и экстремизма, устранения причин и условий, способствующих их проявлению, обеспечения защищенности граждан от возможных террористических посягательств, формирования общероссийской гражданской идентичности, а также сохранения межэтнического и межконфессионального мира и согласия. Он имеет целевое назначение.

У участника конкурса на предоставление гранта не должно быть задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и прочим обязательным платежам. Он может находиться в процессе ликвидации или реорганизации, если это не присоединение к НКО, которое также участвует в отборе.

НКО, победившая по результатам конкурса, получит 700 тысяч рублей. За второе и третье места выплатят грант в размере 500 тысяч рублей.

Организация работы конкурсной комиссии, которую возглавит руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев и формирование списка грантополучателей запланированы на второе полугодие 2023 года. Награждение проведут в последнем квартале.



Конкурс проходит в рамках муниципальной программы профилактики терроризма и экстремизма в Казани. Она действует с 2016 года и рассчитана до 2025-го.

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Татьяна Демина