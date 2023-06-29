Инвестиционный совет Татарстана одобрил девять проектов общей стоимостью свыше 10 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Инвестиционный совет Татарстана одобрил девять новых проектов. Их общая стоимость превышает 10 млрд рублей.



Новая партия инвестиционных проектов направлена преимущественно на расширение инфраструктуры. Ожидаемый срок выхода всех девяти проектов — 2025 год.

Так, федеральная группа компаний «R1» получила одобрение на строительство индустриального парка «Дружба» вблизи распределительных центров Ozon и Wildberries в Зеленодольском районе. Он займет примерно 15% территории промпарка «Тура 2.0».

Группа компаний «Ромекс Group» получила разрешение на строительство тут же, рядом транспортного комплекса «Деловые линии». В Нижнекамской промзоне будет реализована третья очередь промпарка «Нижнекамск».

Самой крупной по объему инвестиций оказалась заявка на строительство сыродельного молочного комбината в Кукморском районе Татарстана общей стоимостью 3 млрд рублей. Продукция будет выпускаться под белорусским брендом «Беловежские сыры».

Главное отличие проектов — небольшая занятость. Реализация всех девяти проектов потребует открытия 2 тысяч рабочих мест.

— Бывает один инвестиционный проект на 5 тысяч рабочих мест или 3 тысячи рабочих мест. У нас сегодня все девять проектов — на 2 тысячи рабочих мест. Но для нашего рынка труда это и то большое напряжение, — сообщила глава АИР Татарстана Талия Минуллина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По ее словам, в Татарстане минимальный уровень безработицы. «У нас безработица меньше, чем полпроцента. Все, кто может работать, уже работают», — отметила она. Чтобы не перегреть рынок труда, инвесторам предлагают автоматизировать производство либо строить арендное жилье.

Весной инвестсовет под председательством раиса Татарстана одобрил 11 проектов на общую сумму в 23 млрд рублей, которые предполагается реализовать в республике. Они охватывают разные сферы жизни — от городских терм в Зеленодольске до криогенных автозаправок в четырех районах Татарстана, от фабрики мороженого в Зеленодольском районе до фешенебельного отеля в проектируемом туристическом кластере в Лаишево.



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Луиза Игнатьева