Самая медийная собака Казани по версии «Реального времени» — вороватая сластена Текила Любовь

Фото: Сюмбель Губайдуллина /realnoevremya.ru

Как рос шарпей-«абрикос»



25 июня в МВЦ «Казань Экспо» прошли две рейтинговые выставки собак ранга САС ЧРКФ с особым статусом — «Гранд Зилант 2023» и «Престиж Казани 2023». Их организаторами выступили официальный клуб собаководства в РТ, представитель Российской кинологической федерации (РКФ) в республике, и региональная общественная организация «Кинологический центр РТ». А «Реальное время» выбрало на этих выставках своего победителя — самую медийную, с нашей точки зрения, собаку 2023 года. Диплом издания и собачьи лакомства в подарок получила сука шарпея абрикосового окраса — 1,5-годовалая Текила Любовь, а по-домашнему — Тася.

— Это третий шарпей в нашем доме, — рассказала нашему изданию владелица Таси Ольга Филиппова. — Наша семья — фанаты этой породы. Выбрав щенка, мы имели возможность следить, как она растет — заводчица ежедневно пересылала нам ее фотографии и видеозаписи. Кличку мы выбирали из предложенных заводчиком, и Текила Любовь, по нашему мнению, подходила больше всех других.

«Бракованная» собака стала лучшей в группе

Ольга Филиппова говорит, что «вожаком» Тася считает хозяйку — остальные члены семьи в ее восприятии ниже по статусу. Однако любит собака всех, а выделяет старшего сына хозяйки:

— Когда он приходит домой, Тася с разбегу запрыгивает к нему на руки.

Еще Тася — большая гурманка.

— Чтобы она поела как надо, приходится чуть ли не ритуальный танец танцевать, — смеется Ольга. — А любит она то, что ей давать нельзя, например сладкое. Добывает любимую еду просто — ворует со стола.

На выставке Тася — Текила Любовь завоевала звание лучшего представителя породы и третье место в конкурсе «бест ин груп» (BIG-3). Несмотря на молодость, у нее большой выставочный опыт: по данным «Зоопортала», собака «отметилась» на 32 выставках.

— Когда мы брали Тасю, о выставках вообще не думали, — говорит Ольга Филиппова. — Но как-то во время прогулки к нам подошла женщина, представилась заводчиком шарпеев и раскритиковала нашу любимицу. Сказала, что она бракованная. И это подтолкнуло нас к участию в выставках. Теперь уже планируем продолжить выставочную карьеру, а еще подыскиваем нашей барышне жениха. Ну и уже подумываем завести в доме еще одного шарпея — мальчика.

Рейтинг «Реального времени возглавил новошотландский ретривер Lorevy Nike, принадлежащий владелице питомника этих собак Анне Ивановой. Фото: предоставлено Анной Ивановой для realnoevremya.ru

Кто есть кто в рейтинге «Реального времени»

В преддверии выставки, на которой «Реальное время» выбрало самую медийную собаку, наше издание составило собственный рейтинг самых титулованных псов Казани, исходя из данных zooportal.pro.

Составляя рейтинг, мы исходили из количества выставок, завоеванных на них наград, а также учитывали престижность титулов и выставок.

Рейтинг «Реального времени возглавили новошотландский ретривер Lorevy Nike, принадлежащий владелице питомника этих собак Анне Ивановой, и цвергшнауцер Dreamkiss Jaga-Jaga заводчицы Татьяны Макаровой.

Двухлетний туркменский алабай Акдус в числе самых именитых юниоров занял в рейтинге издания 14-е место. Фото: скрин realnoevremya.ru со страницы Рустама Минниханова в соцсети

Собака сына раиса РТ Искандера Минниханова — двухлетний туркменский алабай Акдус в числе самых именитых юниоров, занял в рейтинге издания 14-е место.



Инна Серова, Сюмбель Губайдуллина