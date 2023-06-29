Горсовет Набережных Челнов досрочно прекратил полномочия депутата Руслана Нигматулина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На XXV заседании Городского совета Набережных Челнов досрочно прекращены полномочия депутата Руслана Нигматулина. Теперь он представляет интересы города в Госсовете Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии.



Руслан Нигматулин — председатель отделения «Партии Роста» в Татарстане и гендиректор ООО «ТД «Далини». Он участвует в отправке гуманитарных грузов в новые регионы России. Депутат выезжал в ДНР в качестве волонтера.

В начале июня Руслана Нигматулина представили в Госсовете Татарстана как нового депутата. Его избрали на дополнительных выборах по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20. До этого его представлял Олег Коробченко, который сложил полномочия депутата после назначения министром промышленности и торговли республики.

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Айрат Назипов