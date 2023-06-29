Средний размер микрозайма в Татарстане достиг 9,1 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В мае 2023 года средний размер «займа до зарплаты» в Татарстане составил 9 156 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 2%, сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

По среднему размеру микрозайма Татарстана в конце весны занял 11-е место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-10 попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский край, Ростовская область, Краснодарский край, Новосибирская, Тюменская и Волгоградская области.

Замыкает рейтинг Кемеровская область. В мае средний размер микрокредита там составил 8 126 рублей, увеличившись по сравнению с апрелем на 1,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В целом в России, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, передающих сведения в НБКИ, в мае средний размер «займа до зарплаты» составил 9,15 тыс. рублей. По сравнению с апрелем он увеличился на 1,8%.

Напомним, в апреле 2023 рост среднего размера микрозайма в Татарстане по отношению в марту составил 2,8%. Республика в рейтинге из 30 регионов занимала 14-е место.

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Татьяна Демина