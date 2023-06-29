Бывшему главе СБУ Василию Грицаку заочно предъявили обвинение за обстрелы Донбасса

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Экс-руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку и бывшему первому заместителю председателя СБУ Виталию Маликову заочно предъявили обвинение за обстрелы Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе Следственном комитете России по итогам оперативного совещания.



Василию Грицаку предъявили обвинение за обстрелы Донецкой и Луганской народных республик с июля 2014 года по ноябрь 2016 года. В этот период он «осуществлял общее руководство проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», указали в СКР.

В ведомстве добавили, что Виталий Маликов с ноября 2016 года по апрель 2018 года руководил операцией против жителей Донбасса, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Россия должна довести до конца специальную военную операцию на Украине, этому нет альтернативы, заявил в начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что страны Запада «на протяжении многих лет не замечали бомбежек Донбасса» до проведения специальной военной операции.

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Маргарита Головатенко