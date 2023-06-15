Итоги дня: Саха купит татарстанские самолеты, Билялетдинов остается в «Ак Барсе», дело экс-ректора КХТИ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 15 июня:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве. Вместе с этим глава региона провел встречи и подписал такие же соглашения со Смоленской областью, Республикой Тыва, а также представителями Узбекистана и Астраханской области. Также раис провел встречу с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром.
- Кроме того, Рустам Минниханов встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Стороны планируют развивать партнерство в сфере строительства и ЖКХ. Он также провел встречу с правительством Республики Саха, которое выразило заинтересованность в приобретении в парк авиакомпании «Якутия» самолетов Ту-214. Был подписан контракт с татарстанским ПАО «Туполев».
- Раис Татарстана встретился с заместителем председателя правительства России — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. На встрече они обсудили вопросы, касающиеся развития промышленного сектора республики и мер государственной поддержки отрасли. При этом глава республики пообщался с генеральным директором «R1» Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «БРОЗЭКС» Вячеславом Брозовским. С ними он обсудил логистический проект на территории промышленного парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе.
- Рустам Минниханов выступил на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем» на ПМЭФ-2023. Он заявил о проведении серьезной работы по упорядочиванию финансовых средств и уточнил, что к республике, которая выступает за порядок в этой сфере, нет почти никаких замечаний.
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике вновь установится прохладная погода. Так, днем в пятницу воздух прогреется почти до +30 градусов, а затем температуры постепенно начнут снижаться. До конца недели осадков на территории региона не ожидается. Днем в субботу прогнозируется от +21 до +26°С. В воскресенье ожидается от +18 до +23°С.
- В Следственном комитете России отреагировали на жалобы казанцев на неприятный запах в городе. Соответствующее обращение на имя председателя СК Александра Бастрыкина в конце мая отправил полномочный представитель спецотдела по контролю за исполнением законов сотрудниками органов власти в России Михаил Ильин. В письме он указывал, что ему поступают жалобы от жителей Авиастроительного района, Московского, Кировского районов Казани и жителей Зеленодольского района Татарстана.
- В Вахитовском суде Казани стартовали прения по уголовному делу Сергея Юшко, бывшего ректора КНИТУ-КХТИ и директора технопарка «Идея». Гособвинитель просит признать его виновным по двум эпизодам мошенничества и наказать 6 годами и 7 месяцами колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Уточняется, что на заседаниях совета деканов вуза Юшко не присутствовал, кафедрой и факультетом управлял формально. Кроме того, что при нем контракт на работу заключался с преподавателями в конце года и иностранные специалисты просто не успевали приехать, и вуз брал коллег из Иваново. Детали — в материале «Реального времени».
- Замглавы Минюста России Олег Свириденко заявил, что ведомство начало проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Напомним, в мае режиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность организации и призвал ее закрыть. Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина» является некоммерческим, и своей задачей он считает «сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина».
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея проведения новой приватизации всегда остается в повестке дня и в правительстве ее поддерживают. При этом, он подчеркнул, что главное — это не разбазаривать государственное добро за бесценок.
- Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о продлении контракта со своим главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Сам он заявил, что на такое решение его натолкнуло несколько факторов: большая перспектива хоккеистов и просьбы болельщиков.
- В рамках церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации было объявлено о том, что Казань стала Библиотечной столицей России 2024 года. Уточняется, что конкурсную заявку подготовили Национальная библиотека Татарстана и Централизованная библиотечная система города. Согласно документу, в составе муниципальной сети действует 50 библиотек, которые ежегодно посещают 200 тысяч читателей.
- Также столица Татарстана возглавила региональное отделение «Евразия и Ближний Восток» международной организации «Метрополис». Выборы прошли в Брюсселе во время 14-го Всемирного конгресса «Метрополиса» с 12 по 15 июня. Теперь Казань входит в состав президиума организации наряду с такими городами, как Сеул, Тегеран, Монреаль, Сан-Паулу, Монтевидео, Рабат.
- В жилом доме на улице Чехова в Казани после крупного пожара вечером в среду ночью и утром работали сотрудники МЧС и Следственного комитета, чтобы установить причину возгорания и убедиться в безопасности дома. Большинство жителей отправились ночевать к родным и близким, 12 человек выбрали остановиться в гостинице «Кварт». В свою очередь отдел по вопросам миграции Управления МВД России по Казани, расположенный по ул. Чехова 8/2, временно приостановил оказание госуслуг.
- Также на крыше здания в течение дня производился демонтаж кровли. Уточняется, что в настоящий момент специалисты на объекте оценивают повреждения, и в скором времени дадут предварительное заключение. Как только МЧС разрешит зайти с ремонтом, в доме начнутся восстановительные работы по крыше.
- Казанский предприниматель Тимур Зайнутдинов — зять главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина — пытается оспорить результаты торгов, с которых продали 123 гектара земли его обанкротившейся фирмы «Техводпром». Речь об участке в Советском районе — в 2 км к югу от деревни Самосырово. Отметим, что он был продан на открытом аукционе, на который было подано 9 заявок. Победителем стал участник, предложивший наиболее высокую цену — 262,22 млн рублей. Им оказалась компания «Дженсен Групп» известного предпринимателя Андрея Генсена, запустившего промышленный парк ПЛК «Магистральный». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его KPI на следующий год — возвращение уехавших пессимистов. По его словам, стране важно увеличить долю в «мировом экономическом пироге». Как отметил министр, мировая трансформация болезненно проходит для тех стран, которые «ранее были лидерами и теряют свое качество».
- Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов заявил, что несмотря на все принимаемые меры, количество ДТП на дорогах республики продолжает расти, количество пострадавших в них увеличиваться. Так, например, за январь — май 2023 года зарегистрировали 1 196 аварий, в которых травмы различной степени тяжести получили 1 458 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 34. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Казанскую ночную велоэкскурсию «Ночной велофест» перенесли с 17-18 июня на новые даты — с 1 по 2 июля. Напомним, маршрут мероприятия пройдет по объектам Универсиады и составит около 16 км. Сейчас он корректируется совместно с Госавтоинспекцией.
- ПАО «КАМАЗ» в 2023 году планирует реализовать около 2 тысяч единиц пассажирской техники и продолжить расширение мощностей по производству автобусов. Вместе с этим, как выяснило «Реальное время», предприятие выплатило с 15 декабря 2022 года по 15 июня 2023-го по биржевым облигациям более 259 млн рублей.
- Верховный суд России разработал законопроект, в котором конкретизируется понятие «преступления в сфере предпринимательской деятельности». Применительно к ИП преступлениями, связанными с предпринимательской или иной экономической деятельностью, будут расцениваться уголовно-наказуемые деяния, совершенные ими при осуществлении «самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли.
- Начальника пожарно-спасательной части №15 Альметьевска Дениса Грезнева, сына главы районного управления МЧС, задержанного 14 июня по подозрению в получении взятки, заключили под стражу на 1 месяц 29 дней. Под стражей до 14 августа 2023 года он будет содержаться в СИ-3 Бугульмы. Его адвокат позицию защиты пока не комментирует.
- В Казани с начала сезона из-за неправильной парковки эвакуировали 92 электросамоката. Стоит отметить, что в прошлом году за весь сезон на временный склад увезли всего 71 средство индивидуальной мобильности.
- Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что новое семейство автомобилей Lada после Granta получит название Iskra. По его словам, запуск производства этих машин начнется в конце 2024 года, а продажи стартуют в 2025-м.
Ключевые события 477-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях выборы пройдут 10 сентября — в единый день голосования.
Жители новых регионов выберут депутатов Народных советов. Также Запорожской области пройдут выборы парламентариев Законодательного Собрания, а в Херсонской области — Думы.
- Ночью Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.
- В районе Времевского выступа решительными действиями обороняющихся подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» за сутки отражены две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Новополь и Левадное. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и три танка.
- На Запорожском направлении ударом ракетных войск нанесено поражение подразделениям 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Любицкое. В районе населенного пункта Омельник уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады. Кроме того, в районе населенного пункта Загорное пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 155-ти военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
- На Донецком направлении активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток отражены пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка. В районах населенных пунктов Артемово, Звановка, Выемка и Авдеевка ударами ракетных войск и авиации нанесено поражение подразделениям 24-й, 54-й и 110-й механизированных бригад. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.
- На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Молчаново, Кисловка и Берестовое. Потери украинских войск на данном направлении за сутки составили до 30-ти военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества. За сутки уничтожено более 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск в течение суток нанесено поражение 105-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 132-х районах.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 444 самолета, 238 вертолетов, 4 630 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 9 994 танка и других боевых бронированных машин, 1 124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 10 964 единицы автомобильной техники.
- Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Киева включает в себя убийство как можно большего числа россиян. По его словам, Украина не может остановиться и «сказать: все, давайте теперь что-то думать и разговаривать». Он подчеркнул, что единственно возможный сценарий—это выход на границы 1991 года.
- Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов был ранен 29 мая во время удара российских войск по зданию военного ведомства. Уточняется, что после получения травм главу украинской разведки эвакуировали на польскую базу в Жешув, откуда вывезли спецбортом ВВС США в Рамштайн.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране российской границы в Белгородской области. По его словам, они займутся противодействием украинским диверсионно-разведывательным группам, а также предотвращением их проникновения на территорию приграничного региона.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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