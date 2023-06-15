КАМАЗ за год намерен реализовать около 2 тысяч единиц общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

ПАО «КАМАЗ» в 2023 году планирует реализовать около 2 тысяч единиц пассажирской техники и продолжить расширение мощностей по производству автобусов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин выразил готовность наладить поставки общественного транспорта в соседнюю с Татарстаном Чувашию. Перспективы сотрудничества в этом направлении он обсудил с главой республики Олегом Николаевым на ПМЭФ.



Предприятие также анонсировало начало продаж автобусов среднего класса КАМАЗ-4290 и городского автобуса особо большого класса КАМАЗ-6299. Они начнутся во втором полугодии и третьем квартале этого года соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кроме того, компания намерена начать серийное производство низкопольных троллейбусов КАМАЗ-62825 с увеличенным автономным ходом. Запланирована также сборка электробуса с ночной зарядкой.



Напомним, за 47 лет КАМАЗ выпустил более 2,4 миллиона автомобилей. Первый грузовик сошел с конвейера 16 февраля 1976 года.



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Татьяна Демина