Рустем Гарипов: «Мы не можем достучаться до жителей, что нужно соблюдать правила дорожного движения»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Число ДТП заметно выросло в Бугульминском, Зеленодольском и Высокогорском районах

Несмотря на все принимаемые меры, количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Татарстана растет и количество пострадавших в них увеличивается. За январь — май 2023 года зарегистрировали 1 196 аварий, в которых травмы различной степени тяжести получили 1 458 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП увеличилось на 34. Их рост заметнее всего оказался в Бугульминском, Зеленодольском и Высокогорском районах Татарстана, рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по республике Рустем Гарипов.

Количество пострадавших по сравнению с январем — маем 2022 года выросло на 16 человек. По смертности показатель по итогам первых пяти месяцев года оказался лучше — количество погибших сократилось на 20 человек, до 85.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются столкновения, наезды на пешеходов, наезды на препятствия и съезд с дороги, — рассказал Рустем Гарипов.

Выросла в том числе и аварийность из-за нарушений правил дорожного движения водителями со стажем управления менее двух лет — на четыре аварии, до 75. В этих ДТП пострадали 104 татарстанца, погибли — шесть. Количество травмированных и погибших сократилось на восемь и четыре человека соответственно.

Растет и число ДТП с участием автобусов. За январь — май их на дорогах Татарстана зарегистрировали 42, что на 11 больше, чем за первые пять месяцев прошлого года. Количество пострадавших в таких авариях выросло на десять человек, до 54. Погибших не было.

— Одна из таких резонансных ситуаций произошла на автодороге М-7 «Волга». Задержали водителя автобуса, который прибыл в Татарстан из соседнего региона, перевозил девять пассажиров. У него при остановке имелись все признаки алкогольного опьянения, — рассказал Рустем Гарипов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сообщить о пьяном водителе, чтобы избежать беды на дороге

Сократилось в Татарстане количество аварий из-за выезда на встречку. За пять месяцев 2023 года произошло 95 таких ДТП — на 54 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибли 37 жителей республики, травмы получили 146 — это на 17 и 102 человека меньше, чем в январе — мае 2022 года.

— 37 человек — это очень большая цифра. Да, сотрудники Госавтоинспекции в этом направлении работают, пресекают нарушителей, которые выезжают на полосу встречного движения, — заявил Рустем Гарипов.

Зарегистрировано и снижение числа аварий по вине водителей с признаками опьянения, а также погибших и пострадавших в них. Произошло 50 таких ДТП с шестью летальными исходами и 62 травмированными.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, у нас снижение всех основных показателей: это и самих дорожно-транспортных происшествий, и погибших, и пострадавших. Но данная проблема остается. Ее нужно сообща решать, — сказал Рустем Гарипов.

Он призвал незамедлительно сообщать в ГИБДД о лицах, управляющих автомобилем в состоянии опьянения, не для того, чтобы их наказать, а «чтобы избежать беды». Сделать это можно анонимно, позвонив по номерам 112 или 02 или через специальный бот в Telegram. Рустем Гарипов также указал, что татарстанцы сами «могут предотвратить беду», забрав у пьяного автомобилиста ключи или убрав его из автосалона.

— Многие говорят, что это стукачество, донос. Как бы это не называли, нам нужно избежать, чтобы беда не произошла на дороге, — призывал начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану.

Треть аварий с участием пешеходов произошла по их вине

С участием пешеходов в Татарстане за пять месяцев 2023 года произошло 336 ДТП — на девять меньше, чем в январе — мае прошлого года. В частности, по их вине зарегистрировали 109 аварий, то есть почти треть от общего количества.



— К сожалению, мы не можем достучаться до жителей, что нужно соблюдать правила дорожного движения, независимо водитель ты или пешеход, — заявил Рустем Гарипов.

Погибли в таких авариях 19 человек, что на 6 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, 13 летальных исходов пришлось на ДТП, произошедшие по вине пешеходов. Травмы получили 328 татарстанцев.

— Не просто так мы обозначаем, что по вине самих пешеходов. Мы все прекрасно видели записи с видеорегистраторов, когда в Казани переходили в неположенном месте, совершался наезд, и пешеход скончался на месте, — обратил внимание Рустем Гарипов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Автомобиль — это техника. Возможна техническая неисправность, возможно водитель будет в алкогольном или наркотическом опьянение, возможно он уснет от переутомления. Пешеход это должен понимать и всегда думать об этом, перед тем как ступать на проезжую часть, — сказал Рустем Гарипов.

«Только детские кресла спасают ребенка»

Особое внимание ГИБДД уделяет детскому дорожно-транспортному травматизму. В этом году он в Татарстане вырос. В 159 авариях травмы получили 172 несовершеннолетних, что на 18 больше, чем в январе — мае прошлого года. Количество погибших не изменилось — четыре ребенка.

— Двоих детей мы потеряли на трассе. Были оба ребенка пассажирами, которые от лобового столкновения скончались. Один ребенок в Челнах перебегал в неположенном месте. Был направлен в лечебное учреждение, после чего скончался. Четвертый ребенок в Альметьевском районе, — рассказал Рустем Гарипов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану призвал перевозить детей в машине только в специальном кресле. По его словам, «только детские кресла спасают ребенка».



С участием детей-пешеходов за январь — май 2023 года на дорогах Татарстана произошло 64 аварии — на 19 меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Погиб один несовершеннолетний. Еще 66 детей получили различные травмы.

В 20 дорожно-транспортных происшествиях пострадали 20 детей-велосипедистов. И количество аварий, и число травмированных по сравнению с январем — маем прошлого года уменьшилось на 9. Погибших нет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина