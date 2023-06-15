КАМАЗ выплатил по облигациям 259 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» выплатил по биржевым облигациям более 259 млн рублей, выяснило «Реальное время».



Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу составил 51 рубль 81 копейку, что составляет 10,39% от номинальной стоимости одной ценной бумаги. Предприятие выплатило доходы по 5 млн облигаций.

Челнинское предприятие выплачивало деньги с 15 декабря 2022 года по 15 июня 2023-го.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая ПАО «КАМАЗ» отчиталось о выплате купонов по облигациям серии БО-09, БО-10, БО-11. Общая сумма выплат составила 482,1 млн рублей. По каждой из них было выплачено 160,7 млн рублей.

Акционеры ПАО «КАМАЗ» решат вопрос о выплате дивидендов за 2022 год на годовом собрании. Оно состоится 29 июня в форме заочного голосования. Помимо дивидендов акционеры могут утвердить годовой отчет, избрать членов совета директоров, проголосовать за утверждение устава компании в новой редакции и так далее.

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Маргарита Головатенко