Рустам Минниханов встретился с губернатором Астраханской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает его пресс-служба.
В ходе встречи представители двух регионов обменялись мнениями о проходящих в рамках форума дискуссиях.
Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня. Рустам Минниханов на его полях провел несколько встреч и подписал ряд соглашений.
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