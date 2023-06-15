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Рустам Минниханов встретился с губернатором Астраханской области

18:56, 15.06.2023
Рустам Минниханов встретился с губернатором Астраханской области
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает его пресс-служба.

В ходе встречи представители двух регионов обменялись мнениями о проходящих в рамках форума дискуссиях.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня. Рустам Минниханов на его полях провел несколько встреч и подписал ряд соглашений.

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Елизавета Пуншева
ОбществоВласть Татарстан

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