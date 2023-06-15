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Казань стала библиотечной столицей России 2024 года

14:55, 15.06.2023
Казань стала библиотечной столицей России 2024 года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань стала Библиотечной столицей России 2024 года, торжественное объявление сделали на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации.

Конкурсную заявку подготовили Национальная библиотека Татарстана и Централизованная библиотечная система Казани. При выборе новой столицы главным критерием было состояние библиотечного дела в регионе.

В составе муниципальной сети действует 50 библиотек, расположенных в каждом районе города. Ежегодно их посещают 200 тысяч читателей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В эти выходные, 17—18 июня, в Казани в шестой раз пройдет Летний книжный фестиваль «Смены». В нем примут участие более 80 российских издательств, более 50 федеральных спикеров, среди которых писатели, историки, доктора наук, художники и современные культуртрегеры. В рамках фестиваля пройдет книжная ярмарка, лекции, дискуссии и мастер-классы, а также концерты, спектакли и выставки. Площадками фестиваля станут парк «Черное озеро», Национальная библиотека РТ и Центр современной культуры «Смена». «Реальное время» собрало все самые интересные мероприятия Летнего книжного фестиваля «Смены» в одном материале.

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Маргарита Головатенко
ОбществоКультураОбразование Татарстан

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