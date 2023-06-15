Казань стала библиотечной столицей России 2024 года
Казань стала Библиотечной столицей России 2024 года, торжественное объявление сделали на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации.
Конкурсную заявку подготовили Национальная библиотека Татарстана и Централизованная библиотечная система Казани. При выборе новой столицы главным критерием было состояние библиотечного дела в регионе.
В составе муниципальной сети действует 50 библиотек, расположенных в каждом районе города. Ежегодно их посещают 200 тысяч читателей.
В эти выходные, 17—18 июня, в Казани в шестой раз пройдет Летний книжный фестиваль «Смены». В нем примут участие более 80 российских издательств, более 50 федеральных спикеров, среди которых писатели, историки, доктора наук, художники и современные культуртрегеры. В рамках фестиваля пройдет книжная ярмарка, лекции, дискуссии и мастер-классы, а также концерты, спектакли и выставки. Площадками фестиваля станут парк «Черное озеро», Национальная библиотека РТ и Центр современной культуры «Смена». «Реальное время» собрало все самые интересные мероприятия Летнего книжного фестиваля «Смены» в одном материале.
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