Якутия планирует приобрести самолеты до 12 самолетов Ту-214 до 2030 года

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Правительство Республики Саха (Якутия) выразило заинтересованность в приобретении в парк республиканской авиакомпании «Якутия» воздушных судов Ту-214. Республика подписала с татарстанским ПАО «Туполев» соглашение о намерениях на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Детали и условия контракта будут обсуждаться сторонами дополнительно. По оценке авиакомпании «Якутия» до 2030 года, им может потребоваться до 12 самолетов Ту-214.

После подписания раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава республики Саха обратился с предложением провести Федеральный Сабантуй в регионе.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня на ПМЭФ Татарстан подписал соглашения со Ставропольским краем, Смоленской областью и Республикой Тыва.

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Маргарита Головатенко