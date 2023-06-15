Якутия планирует приобрести самолеты до 12 самолетов Ту-214 до 2030 года
Правительство Республики Саха (Якутия) выразило заинтересованность в приобретении в парк республиканской авиакомпании «Якутия» воздушных судов Ту-214. Республика подписала с татарстанским ПАО «Туполев» соглашение о намерениях на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Детали и условия контракта будут обсуждаться сторонами дополнительно. По оценке авиакомпании «Якутия» до 2030 года, им может потребоваться до 12 самолетов Ту-214.
После подписания раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Якутии Айсеном Николаевым. Глава республики Саха обратился с предложением провести Федеральный Сабантуй в регионе.
Сегодня на ПМЭФ Татарстан подписал соглашения со Ставропольским краем, Смоленской областью и Республикой Тыва.
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