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Татарстан и Карелия планируют развивать партнерство в сфере строительства и ЖКХ

14:16, 15.06.2023
Татарстан и Карелия планируют развивать партнерство в сфере строительства и ЖКХ
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Наши компании готовы развивать партнерства в сфере строительства и обслуживания электрических сетей, внедрения передовых технологий в сфере ЖКХ, — отметил Минниханов.

Татарстан поставляет в Карелию грузовые и легковые автомобили, автобусы, дизельное топливо, лекарства. В республику поступают стройматериалы и бумага.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня на ПМЭФ Татарстан подписал соглашения со Ставропольским краем, Смоленской областью и Республикой Тыва.

Правительство Республики Саха (Якутия) выразило заинтересованность в приобретении в парк республиканской авиакомпании «Якутия» воздушных судов Ту-214. Республика подписала с татарстанским ПАО «Туполев» соглашение о намерениях.

Также Минниханов встретился с гендиректором ПАО «Мегафон» Хачатуром Помбухчаном. На ПМЭФ стало известно, что Татарстан при поддержке телекоммуникационной компании намерен решить вопрос обеспечения дорожной инфраструктуры качественной связью.

Раис Татарстана на встрече с заместителем председателя правительства России — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудил вопросы, касающиеся развития промышленного сектора республики, меры государственной поддержки отрасли.

Также на полях ПМЭФ обсуждали логистический проект на территории промышленного парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе республики.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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