Следственный комитет России проведет проверку по жалобам казанцев на неприятный запах

В Следственном комитете России отреагировали на жалобы казанцев на неприятный запах в городе. Соответствующее обращение на имя председателя СК Александра Бастрыкина в конце мая отправил полномочный представитель спецотдела по контролю за исполнением законов сотрудниками органов власти в России Михаил Ильин, выяснило «Реальное время».

В письме он указывал, что ему поступают многочисленные жалобы от жителей Авиастроительного района, Московского, Кировского районов Казани и жителей Зеленодольского района Татарстана. Все они жаловались на «невыносимый запах в воздухе».

В свою очередь в Следкоме обещали разобраться в проблеме:

— Прошу организовать проверку доводов, изложенных в обращении, по результатам рассмотрения уведомить заявителя в установленном порядке, — сказано в ответе, который есть в распоряжении издания.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В письме указывается, что обращение будет отправлено в СУ СК России по Татарстану.

В апреле «Реальное время» подробно писало о проблемах жителей казанского жилого комплекса «Салават купере». Они жаловались на невыносимый запах, проникающий в квартиры даже с закрытыми окнами. Жильцы винили полигон ТБО на улице Химической, принадлежащий УК «ПЖКХ». Как отмечали на коллегии в республиканском Минстрое сам полигон уже близок к заполнению. Его остаточная емкость оценивается в 542,8 тысячи кубометров. После его закрытия захоронение отходов должны осуществлять на дополнительных мощностях полигона «Восточный» (находится за территорией городского округа Казань).



Отметим, что еще в начале года в казанском ЖК установили автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха. Такие меры были приняты после многочисленных жалоб.

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Айрат Назипов