Татарстан и Смоленская область подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Между Татарстаном и Смоленской областью подписано соглашение о сотрудничестве. На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василием Анохиным, сообщили в пресс-службе раиса региона.



Рустам Минниханов отметил, что товарооборот на сегодняшний день находится на низком уровне и составляет всего порядка 1 миллиарда рублей:

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— При нынешних непростых обстоятельствам важно находить пути развития, в том числе на внутреннем рынке. Необходимо наладить плотное взаимодействие между нашими ведомствами.

Он предложил создать для этого совместную рабочую группу.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня на ПМЭФ Рустам Минниханов встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве.



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Маргарита Головатенко