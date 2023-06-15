Казань возглавила реготделение «Евразия и Ближний Восток» международной организации «Метрополис»

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Казань возглавила региональное отделение «Евразия и Ближний Восток» международной организации «Метрополис». Выборы прошли накануне в Брюсселе во время 14-го Всемирного конгресса «Метрополиса» с 12 по 15 июня, сообщили в мэрии города.



Теперь столица Татарстана входит в состав президиума организации наряду с такими городами, как Сеул, Тегеран, Монреаль, Сан-Паулу, Монтевидео, Рабат.

Всемирный конгресс «Метрополиса» — событие международного масштаба, которое проходит раз в три года с момента основания ассоциации в 1984 году. В этом году он приурочен к Брюссельскому саммиту городов, в котором принимают участие представители 145 городов и регионов. Накануне на заседании Генассамблеи «Метрополиса» за право занять руководящие должности в 2024—2026 годах боролись Барселона, Берлин, Стамбул, Гуанчжоу, Ченду, Мехико, Тегеран, Монреаль, Рабат, Монтевидео, Богота, Ханчжоу, Мадрид, Йоханнесбург, Сеул, Ухань, Сан-Паулу и другие.

Президентское кресло досталось Дакару, а Казань возглавила одно из шести региональных отделений организации.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, «Метрополис» — это всемирная ассоциация крупных мегаполисов и городов, которая представляет собой глобальную сеть, объединяющую правительства 141 городской агломерации по всему миру. Казань — член международной организации с 2005 года. Цель регионального отделения — поддержка работы «Метрополиса» в различных регионах под руководством Генерального секретаря.



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Маргарита Головатенко