В Казани устанавливают причину крупного пожара в жилом доме на улице Чехова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В жилом доме на улице Чехова в Казани после крупного пожара вечером в среду ночью и утром работали сотрудники МЧС и Следственного комитета, чтобы установить причину возгорания и убедиться в безопасности дома, сообщили в мэрии города.

Большинство жителей отправились ночевать к родным и близким, 12 человек выбрали остановиться в гостинице «Кварт».

Сегодня специалисты оценят повреждения и дадут предварительное заключение по дому, а еще оценить сроки ремонта мест общего пользования: кровли и подъездов. Жителям разрешат вернуться после того, как в него подадут воду и электричество и признают безопасным.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пожар произошел на крыше дома №8/2. По словам очевидцев, возгорание началось с балкона на пятом этаже. Сейчас огонь перекинулся на площадь всей крыши. Площадь пожара на улице Чехова, по предварительным данным, составила 1,6 тысячи квадратных метров. Отмечается, что в тушении принимают участие 62 человека и 12 единиц техники. Пожар локализовали в 20.35.

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Маргарита Головатенко