В Казани приостановили оказание услуг в отделе по вопросам миграции по ул. Чехова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по Казани, расположенный по ул. Чехова 8/2, временно приостановил оказание госуслуг. В доме, где он находится, накануне произошел пожар.

Выдача паспортов старого образца с ул. Чехова 8/2 перенесена в отдел по вопросам миграции ОП «Вишневский» УМВД России по Казани по ул. Товарищеской, 28/70. Услуга будет оказываться 15 июня с 14.00, сообщает пресс-служба ведомства.



Все остальные подразделения миграции Казани на прием и выдачу документов продолжают работать в штатном режиме по следующим адресам:

ул. Михаила Миля, 63а (Управление по вопросам миграции МВД по Татарстану);

ул. Побежимова, 39 (Отдел по вопросам миграции ОП «Авиастроительный» УМВД России по Казани);

ул. Патриса Лумумбы, 52 (Отдел по вопросам миграции ОП «Гвардейский» УМВД России по Казани);

ул. Комарова, 14 (Отдел по вопросам миграции ОП «Танкодром» УМВД России по Казани).

Напомним, пожар в Казани в жилом доме по ул. Чехова 8/2 произошел вечером 14 июня — горела крыша здания. Жильцов эвакуировали. Часть из них разместили в гостинице, другие провели ночь у родственников и близких.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Причины пожара устанавливается. Специалисты оценят повреждения и дадут предварительное заключение, оценят сроки ремонта мест общего пользования: кровли и подъездов. Жителям разрешат вернуться после того, как в него подадут воду и электричество и признают безопасным.

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Татьяна Демина