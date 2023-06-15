Рустам Минниханов пригласил в Татарстан министра торговли и промышленности Египта

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на Петербургском международном экономическом форуме провел встречу с министром торговли и промышленности Египта Ахмедом Самиром и пригласил его в республику для ознакомления с ее промышленным и экономическим потенциалом. Об этом сообщает его пресс-служба.



По итогам 2022 года внешнеторговый оборот между Татарстаном и Египтом составил $26 миллионов. Стороны сотрудничают в сферах автомобиле- и авиастроения.

— Спасибо за Ваше время , за приглашение. Россия наш надежный партнер, мы активно работаем по ряду направлений. И готовы активно сотрудничать с регионами, — подчеркнул Ахмед Самир.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на сессии «100 лет контрольно-ревизионным органам Министерства финансов Российской Федерации: диалог о будущем» на Петербургском международном экономическом форуме. Он заявил о проведении серьезной работы по упорядочиванию финансовых средств и уточнил, что к республике, которая выступает за порядок в этой сфере, нет почти никаких замечаний.

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Елизавета Пуншева