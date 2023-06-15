Верховный суд России уточнил понятие «преступления в сфере предпринимательской деятельности»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Верховный суд России разработал законопроект, в котором конкретизируется понятие «преступления в сфере предпринимательской деятельности». Его внесут в Госдуму.

Применительно к ИП преступлениями, связанными с предпринимательской или иной экономической деятельностью, будут расцениваться уголовно-наказуемые деяния, совершенные ими при осуществлении «самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности».

В делах в отношении членов органа управления коммерческих юрлиц под преступлением, связанными с предпринимательской или иной экономической деятельностью, Верховный суд России предлагает понимать уголовно-наказуемые деяния, совершенные ими при реализации полномочий по управлению компанией или при осуществлении организацией «самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, или в ходе осуществления коммерческой организацией иной экономической деятельности».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уточнить понятие решили в связи с трудностями, которые возникают у судов и органов предварительного расследования при разграничении преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или прочей экономической деятельностью, и уголовно-наказуемых деяний, не связанных с ней, пишет ТАСС. Его хотят закрепить в Уголовном-процессуальном кодексе России.

Напомним, в феврале 2023 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин в очередной раз выступил с предложением пересмотреть составы «экономических» статей Уголовного кодекса страны и декриминализовать некоторые из них. «Нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему», — сказал он.



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Татьяна Демина