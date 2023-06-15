Казанский «Ак Барс» объявил о продлении контракта с Зинэтулой Билялетдиновым

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов остается в команде. Специалист подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение c главным тренером рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба «барсов».

— Решение было непростым, я серьезно думал о продлении контракта, в итоге на меня повлияло много факторов. Я поработал с командой полгода, узнал ее и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется еще лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы. И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы, и просили остаться в команде — это тоже сыграло свою роль, — прокомментировал наставник.

В штабе также останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями. Тренером по физической подготовке назначен двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зинэтула Билялетдинов родился в Москве в 1955 году. Карьеру хоккеиста начинал в московском «Динамо», где играл на позиции защитника 15 лет. После завершения карьеры игрока начал работать ассистентом тренера в столичном клубе. Также на протяжении карьеры он тренировал канадский и американский клубы. Впервые наставником барсов он стал в 2004 году.

Вместе с Билялетдиновым «Ак Барс» выиграл свое второе чемпионство в истории. Это произошло в 2006 году. Вторым его трофеем в качестве тренера «барсов» стал Континентальный Кубок в Риге (2008 год). Спустя еще год казанская команда выиграла первый Кубок Гагарина. Успех повторился и в следующем сезоне, но уже в 2011-м Билялетдинов покинул команду.

Возвращения любимца казанской публики болельщики ждали три года. Впрочем, сходу выиграть трофей наставнику не удалось. Третий Кубок Гагарина «Ак Барс» завоевал только в 2018 году. Спустя год Билялетдинов снова покинул клуб. В третий раз он был назначен главным тренером казанской команды в декабре 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам сезона-2022/2023 «Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова добрался до финала чемпионата России по хоккею. Казанский клуб занял второе место. Под его руководством команда потерпела лишь 3 поражения в основное время в 25 матчах.

В конце мая раис Татарстана Рустам Минниханов встретился со всей командой в казанском Кремле. Он поблагодарил хоккеистов и весь тренерский штаб за огромный труд, за достигнутые успехи и волю к победе. Татарстанский лидер поздравил их с серебряными наградами Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России по хоккею сезона 2022/2023 годов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов