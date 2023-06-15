Татарстан и Ставропольский край подписали соглашение о сотрудничестве
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе раиса республики.
Товарооборот между Татарстаном и Ставропольским краем достиг порядка 3,5 млрд рублей. Татарстан поставляет грузовые автомобили, нефтехимическую продукцию, шины. В республику в из Ставрополя поступают лекарственные препараты, удобрения, минеральная вода.
Минниханов отметил, что регион готов расширять сотрудничество, в том числе по машиностроению, поставке холодильного и медицинского оборудования. Важны и гуманитарные связи, подчеркнул раис Татарстана.
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