В доме на Чехова в Казани, где произошел пожар, демонтируют кровлю

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В доме на улице Чехова, 8/2 в Казани, в котором вчера произошел крупный пожар, демонтируют кровлю и вывозят мусор, сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.



Специалисты на объекте оценивают повреждения, в скором времени дадут предварительное заключение по дому. Первым делом проверяют электрику. Как только МЧС разрешит зайти с ремонтом, в доме начнут восстанавливать кровлю.

Жителей под охраной МЧС пускают в квартиры, чтобы они забрали документы и вещи первой необходимости. Сегодня они не смогут заселиться. Жителям разрешат вернуться после того, как дом признают безопасным, подадут воду и электричество.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, пожар в Казани в жилом доме по ул. Чехова 8/2 произошел вечером 14 июня — горела крыша здания. Жильцов эвакуировали. Часть из них разместили в гостинице, другие провели ночь у родственников и близких.

Причины пожара устанавливаются. Специалисты оценят повреждения и дадут предварительное заключение, оценят сроки ремонта мест общего пользования — кровли и подъездов.

Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по Казани, расположенный в доме, временно приостановил оказание госуслуг. Выдача паспортов старого образца с ул. Чехова 8/2 перенесена в отдел по вопросам миграции ОП «Вишневский» УМВД России по Казани по ул. Товарищеской, 28/70. Услуга будет оказываться 15 июня с 14.00.

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Маргарита Головатенко