Зять Равиля Зиганшина оспаривает продажу за долги 120 гектаров его земли в Казани

Казанский предприниматель Тимур Зайнутдинов — зять главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина — пытается оспорить результаты торгов, с которых продали 123 гектара земли его обанкротившейся фирмы. Речь о большом участке в Советском районе Казани — в 2 км к югу от деревни Самосырово (к/н 16:00:000000:587). Категория: земли населенных пунктов, для сельхозпроизводства.

Участок принадлежал фирме Зайнутдинова по торговле стройматериалами — «Техводпром», которую признали несостоятельной в апреле прошлого года, в отношении нее открыли конкурсное производство. Назначенный судом конкурсный управляющий Дильшат Кашфиев продал землю за долги. Спустя несколько месяцев, в августе, собственник компании потребовал признать торги недействительными, как и регистрацию перехода права собственности на землю и применении последствий недействительности сделки.

В ходе разбирательства, конкурсник ссылался на оценку рыночной стоимости выявленного имущества. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В ходе разбирательства, конкурсник ссылался на оценку рыночной стоимости

выявленного имущества, которая согласно отчету оценщика составила 66,19 млн рублей. Участок выставляли на торги в форме открытого аукциона с открытой формой предоставления заявок по начальной стоимости в указанную сумму. На участие в торгах было подано 9 заявок. Победителем стал участник, предложивший наиболее высокую цену за землю — 262,22 млн рублей. Им оказалась компания «Дженсен Групп» известного предпринимателя Андрея Генсена, который запустил большой промышленный парк на Мамадышском тракте — ПЛК «Магистральный» общей площадью 60 га.

Суд: нет доказательств, что землю можно было продать дороже

Оспаривая результаты торгов, Тимур Зайнутдинов указал на то, что кадастровая стоимость участка в размере 602,19 млн рублей в два раза превышает стоимость реализации земли с аукциона. Также бизнесмен сослался на то, что постановлением Кабинета Министров РТ часть участка подлежит изъятию для государственных нужд республики в целях строительства автомобильной дороги федерального значения «Вознесенский тракт», в связи с чем собственнику земли причитается выплата компенсации.

Однако суд отказал зятю Равиля Зиганшина. Решение устояло в апелляции, и предприниматель подал кассационную жалобу. В обоснование Зайнутдинов вновь указал на превышение кадастровой стоимости спорного участка как рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком по запросу конкурсника Кашфиева, так и над ценой реализации участка по результатам торгов.

Также бизнесмен сослался на то, что часть участка подлежит изъятию под стройку Вознесенского тракта. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Сам Кашфиев и компания-покупатель участка — «Дженсен групп» — возражали против удовлетворения требований Зайнутдинова и просили оставить судебные акты в силе, считая их законными. Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, судебная коллегия

отказала в жалобе.

Кассационная инстанция указала, что расматривая спор, суды признали, что lействительная рыночная стоимость подлежащего продаже имущества определена по результатам торгов по реализации имущества должника: «При этом каких-kибо доказательств, что спорное имущество могло быть реализовано по более высокой цене, заявителем не представлено». В итоге в кассации также был вынесен отказ.

Василя Ширшова