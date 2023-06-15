Начальника пожарной части Альметьевска заключили под стражу до 14 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Начальника пожарно-спасательной части №15 Альметьевска Дениса Грезнева, сына главы районного управления МЧС, задержанного 14 июня по подозрению в получении взятки, заключили под стражу на 1 месяц 29 дней. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Альметьевского городского суда.

На заседание суда Дениса Грезнева доставили в наручниках и форме сотрудника МЧС. Переодеваться в штатское после ночи в изоляторе он не стал.

Под стражей до 14 августа 2023 года Денис Грезнев будет содержаться в СИ-3 Бугульмы. Его адвокат позицию защиты пока не комментирует.



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Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По версии следствия, Денис Грезнев получил взятку от жительницы района «за составление кадровых документов и общее продвижение при официальном трудоустройстве» двух родственников взяткодательницы в пожарно-спасательные части №15 и №32 альметьевского филиала Федеральной противопожарной службы с целью получения официальной брони от призыва на военную службу для участия в СВО в период частичной мобилизации.

По данным источников «Реального времени», сумма взятки составляла 300 тысяч рублей. Она была якобы получена в сентябре — октябре 2022 года при посредничестве муниципального чиновника.

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Ирина Плотникова, Татьяна Демина