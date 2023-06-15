Раис Татарстана провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Узбекистана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, сообщает его пресс-служба.



— Хочу выразить Вам признательность за особое внимание к развитию взаимодействия наших республик, направленного на укрепление отношений между Россией и Узбекистаном, — подчеркнул раис.

По его словам, в последнее время реализуется ряд крупных проектов: особые экономические зоны «Чирчик», «Джизак», филиал Казанского (Приволжского) федерального университета в Джизаке и многое другое. Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в прошлом году составил $290 миллионов.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— После последней поездки в Татарстан президент нашей страны подробно спрашивал о Вас, как прошли мероприятия. Я доложил о том, какие направления мы взяли в работу, — отметил Ходжаев.

Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня. Рустам Минниханов на его полях провел несколько встреч и подписал ряд соглашений.

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Елизавета Пуншева