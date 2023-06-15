В Татарстане обсудили развитие логистического проекта «Тура 2.0»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором «R1» Дмитрием Реуттом и основателем группы компаний «БРОЗЭКС» Вячеславом Брозовским на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На встрече обсудили логистический проект на территории промышленного парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе республики.
В ходе встречи проект обозначили как перспективную площадку для инвесторов и инвестиций. Территорию планируют комплексно развивать и создать дополнительные рабочие места.
Напомним, «Тура 2.0» — новый индустриальный парк, расположенный вблизи трассы М-7.
Сегодня на ПМЭФ Татарстан подписал соглашения со Ставропольским краем, Смоленской областью и Республикой Тыва.
Правительство Республики Саха (Якутия) выразило заинтересованность в приобретении в парк республиканской авиакомпании «Якутия» воздушных судов Ту-214. Республика подписала с татарстанским ПАО «Туполев» соглашение о намерениях.
Также Минниханов встретился с гендиректором ПАО «Мегафон» Хачатуром Помбухчаном. На ПМЭФ стало известно, что Татарстан при поддержке телекоммуникационной компании намерен решить вопрос обеспечения дорожной инфраструктуры качественной связью.
Раис Татарстана на встрече с заместителем председателя правительства России — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым обсудили вопросы, касающиеся развития промышленного сектора республики, меры государственной поддержки отрасли.
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