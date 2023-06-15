В Татарстане после потепления до +29 градусов вновь установится прохладная погода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане вновь установится прохладная погода. Днем в пятницу, 16 июня, воздух прогреется почти до +30 градусов, а затем температуры постепенно начнут снижаться, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

До конца недели осадков в Татарстане не ожидается. Небольшой дождь из-за близости атмосферного фронта возможен лишь в пятницу местами в южных районах.

Ночью 16 июня в Татарстане прогнозируется от +11 до +16 градусов. В низких местах температура воздуха может опуститься до +7..+10°С. Днем потеплеет до +24..+29°С.



В выходные температурный фон постепенно снизится, так как Татарстан попадет под влияние опускающейся с севера более холодной воздушной массы. Ночью в субботу, 17 июня, прогнозируется от +9 до +14 градусов, днем — от +21 до +26°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В воскресенье, 18 июня, ночные температуры в Татарстане составят от +5 до +10 градусов. В низких местах они опустятся до +2..+5°С. Днем ожидается от +18 до +23°С.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 19 и 20 июня, прохладная погода сохранится. Днем ожидается от +16 до +21 градуса. Вероятность осадков небольшая.

В четверг, 15 июня, в Татарстане установилась теплая погода без дождей. В полдень зафиксировано от +21 до +26 градусов.

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Татьяна Демина