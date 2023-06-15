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В Казани с начала сезона из-за неправильной парковки эвакуировали 92 электросамоката

19:36, 15.06.2023
В Казани с начала сезона из-за неправильной парковки эвакуировали 92 электросамоката
Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Казани с начала сезона из-за неправильной парковки эвакуировали 92 электросамоката. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что в прошлом году за весь сезон на временный склад увезли всего 71 средство индивидуальной мобильности. Чаще всего электросамокаты оставляют в хаотичном порядке, на участках без разметки, на тротуарах или на зеленой зоне.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель комитета по транспорту Казани Амир Сафин отметил, что забрать эвакуированные электросамокаты можно после выплаты штрафа в сумме от одной тысячи рублей.

На прошлой неделе российские депутаты предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, а также запретить их передвижение по пешеходным улицам и вождение людьми до 18 лет. Такие же меры хотят ввести для электровелосипедов. Данную инициативу хотят ввести из-за увеличения показателей аварийности: если в 2019 году зафиксировали 147 таких ДТП, то в 2022-м — 976.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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