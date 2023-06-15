Министр финансов России: KPI на следующий год — возвращение уехавших пессимистов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр финансов России Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что его KPI на следующий год — возвращение уехавших пессимистов:



— Я уже говорил, что оптимистов стало больше, потому что пессимисты уехали... KPI — чтобы пессимисты вернулись, — приводит его слова РБК.

Он отметил, что России важно увеличить долю в «мировом экономическом пироге». По его мнению, мировая трансформация болезненно проходит для тех стран, которые «ранее были лидерами и теряют свое качество».

— Такая трансформация происходит путем болезненных и недружественных действий с тем, чтобы сохранить свой статус-кво, но это не получится. Мы проходили это несколько раз и видим, что это неизбежно.

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Маргарита Головатенко