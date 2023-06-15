В Казани прокурор запросил 6 лет и 7 месяцев колонии для экс-ректора КХТИ Сергея Юшко

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали прения по уголовному делу Сергея Юшко, бывшего ректора КНИТУ-КХТИ и директора технопарка «Идея». Гособвинитель просит признать его виновным по двум эпизодам мошенничества и наказать 6 годами и 7 месяцами колонии для экс-ректора КХТИ Сергея Юшко колонии общего режима, передает из зала суда журналист «Реального времени».



В своем выступлении помощник прокурора Казани Елена Петрова сослалась на показания ряда свидетелей обвинения. В их числе — осужденный проректор-досудебщик другого дела КХТИ Александр Кочнев, бывший начальник подсудимого — декан факультета управления и автоматизации Ренат Зарипов, экс-соперник Юшко на ректорских выбора — директор Института управления, автоматизации и информационных технологий КНИТУ-КХТИ Рустам Нургалиев.

Фото: realnoevremya.ru

Она сообщила — свидетели сообщали, что на заседаниях совета деканов вуза Юшко не присутствовал, кафедрой и факультетом управлял формально. По мнению гособвинителя, ряд протоколов Ученого совета с участием Юшко могли быть подписаны им задним числом. Гособвинитель Петрова указала на один из заверенных ныне обвиняемых протоколов заседания, в период составления которого он находился в командировке.

«Почти три календарных года он отсутствовал на рабочем месте», — подчеркнула гособвинитель. Представитель вуза поддержала позицию обвинения и просила удовлетворить гражданский иск по делу на сумму хищения, установленную приговором.

Напомним, расследование по делу Юшко началось в апреле 2020-го. Тогда в здании вуза ректора задержали сотрудники ФСБ и Следкома, а позже суд отправил его под домашний арест. Через год эту меру пресечения отменили. Прокуратура дважды отказывалась направлять это дело в суд и утвердила обвинение лишь с третьей попытки.

Процесс под председательством судьи Руфины Газизовой стартовал в августе 2021 года. На тот момент Сергей Юшко являлся действующим, хоть и отстраненным ректором. За время суда срок его полномочий истек, а вузу избрали нового руководителя.

СК и прокуратура Татарстана предъявляют Юшко два мошенничества с ущербом на 11 млн рублей. Вину по обоим он не признает. Напомним фабулу обвинения:

Эпизод 1. «Фиктивное трудоустройство и зарплата за 13 лет»: обвиняемый вошел в доверие к двум ректорам КХТИ Сергею и Герману Дьяконовым и в феврале 2004 года «фиктивно трудоустроился на должность завкафедрой инженерной графики, обязанности не исполнял», поскольку был занят на полную ставку в ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея», но незаконно получил из бюджета в 2004—2017 годах в качестве зарплаты завкафедрой, профессора и декана 9 млн 778 тысяч рублей. Лишь заняв пост ректора, Юшко ушел из «Идеи».

Эпизод 2. «10-кратная переплата за семинар»: В декабре 2013-го аффилированная с обвиняемым фирма ЧОУ ПО «Образовательный центр «Идея» повышала квалификацию сотрудников КХТИ путем проведения семинара «Современные системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды из полимерных материалов» с минимальными затратами в 129 тысяч рублей и без привлечения указанных в техзадании иностранных специалистов, за что вуз заплатил 1 млн 396 тысяч рублей.

В числе свидетелей по этому делу выступили бывший вице-премьер Татарстана Равиль Муратов и осужденный предшественник Юшко на посту ректора Герман Дьяконов.