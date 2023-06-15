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Татарстан и Тыва на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

11:30, 15.06.2023
Татарстан и Тыва на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Регионы подписали план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе раиса республики.

Как отметил Минниханов, у предприятий Татарстана наблюдается большой интерес к наращиванию сотрудничества с Тывой:

— Межрегиональный товарооборот пока небольшой. Мы заинтересованы в развитии взаимодействия в области машиностроения, автомобилестроения, поставок продукции сельского хозяйства, — отметил он.

Раис республики обратил внимание на тему сотрудничества в сфере образования. Он отметил, что Тыва, как и Татарстан, — многонациональный регион, и тувинцы относятся к тюркской группе народов.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня на ПМЭФ Татарстан подписал соглашения со Ставропольским краем и Смоленской областью.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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