ЦИК России назначил выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях выборы пройдут 10 сентября — в единый день голосования. Дату утвердил Центризбирком России.

Жители ДНР и ЛНР 10 сентября выберут депутатов Народных советов республик. В Запорожской области пройдут выборы парламентариев Законодательного Собрания, а в Херсонской области — Думы.

Также жители новых регионов в единый день голосования выберут депутатов представительных органов: в ДНР — 21 муниципального образования, в ЛНР — 28, в Запорожской области — 16, в Херсонской области — 14, сообщает пресс-служба ЦИК России.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 10 сентября в стране пройдут выборы различного уровня, включая довыборы депутатов Госдумы, выборы глав 26 регионов федерации и депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах.

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Татьяна Демина