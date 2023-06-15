«Ночной велофест» в Казани перенесли на начало июля

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Ночная велоэкскурсия «Ночной велофест» в Казани пройдет в ночь с 1 по 2 июля, ранее организовать фестиваль планировали 17—18 июня. Об этом сообщили в Комитете по туризму города.

Маршрут «Велофеста» пройдет по объектам Универсиады и составит около 16 км. Сейчас маршрут корректируется совместно с Госавтоинспекцией.

Организация и проведение в Казани «Ночного Велофеста» подешевели на 18,6%, выяснило «Реальное время». Контракт заключили на 4 миллиона рублей. Профинансируют мероприятие из городского бюджета. Начальная цена составляла 4,9 млн рублей. В этом году она оказалась в 1,7 раза больше, чем в 2022-м. Тогда организацию и проведение мероприятия власти оценили в 2,77 млн рублей, а контракт по итогам тендера заключили с питерским ООО «Трансэнергострой» за 2,4 млн рублей.



Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Займется подготовкой «Ночного Велофеста» в 2023 году казанское ООО «Бибрайт». Всего в тендере участвовали восемь субъектов. В прошлом году ООО «Бибрайт» занималось организацией и проведением фестиваля «Вкусная Казань». Сумма контракта составляла 2,4 млн рублей.

Напомним, на время проведения готовили ограничение движение транспорта по ряду улиц. Мероприятие приурочено к десятилетию Универсиады, которая проходила в Казани с 6 по 17 июля 2013 года. В ней приняли участие почти 12 тысяч спортсменов.

«Реальное время» направило запрос в мэрию Казани по поводу причины переноса велофеста.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко