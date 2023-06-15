«Часто ко мне подходили болельщики и просили остаться»: Билялетдинов — о решении подписать новый контракт

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов объяснил решение остаться в казанском клубе. Он отметил, что на такое решение его подтолкнули сразу несколько факторов.

— Я поработал с командой полгода, узнал её и хочу довести дело до конца. Сезон был неплохим, но хочется ещё лучше, чтобы ребята почувствовали вкус большой победы. И часто ко мне подходили наши болельщики, простые казанцы и просили остаться в команде — это тоже сыграло свою роль, — приводит его слова пресс-служба клуба.

Говоря о составе, тренер отметил, что тренерский штаб видит в своих хоккеистах «большую перспективу». Тем не менее, расслабляться никак нельзя, уверен Билялетдинов.

— Сезон будет непростым, надо серьёзно готовиться, чтобы начать регулярный чемпионат без раскачки. Перед отпуском мы сказали ребятам, что команды против нас будут играть с большой отдачей, потому расслабляться нельзя и нужно демонстрировать тот хоккей, который мы показывали в концовке прошлого сезона, — добавил наставник.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Назначение тренера прокомментировал и генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин. Он отметил, что переговоры шли в спокойном темпе, одновременно с обсуждением селекции команды.

— Прошедший сезон показал, что у этой комбинации тренерского штаба и состава есть большой потенциал. Игроки прониклись философией Билялетдинова, а тренеру интересно работать с нашими хоккеистами и радовать болельщиков «Ак Барса».При этом мы усилили тренерский штаб Брэндоном Бови — одним из лучших тренеров Лиги по физподготовке, — сказал он.

Сегодня Билялетдинов подписал новый контракт с клубом. Новое соглашение c главным тренером рассчитано до конца сезона 2023/24. В штабе также останутся тренеры Юрий Бабенко и Александр Бойков. Сергей Абрамов и Александр Агопеев продолжат работать с вратарями. Тренером по физической подготовке назначен двукратный обладатель Кубка Гагарина Брэндон Бови, работавший в «Ак Барсе» с 2016 по 2018 год.

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Айрат Назипов