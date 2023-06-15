Рустам Минниханов обсудил с Денисом Мантуровым развитие промсектора Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя правительства России — министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На встрече обсудили вопросы, касающиеся развития промышленного сектора республики, меры государственной поддержки отрасли, сообщили в пресс-службе раиса республики.
Сегодня на ПМЭФ Татарстан подписал соглашения со Ставропольским краем, Смоленской областью и Республикой Тыва.
Правительство Республики Саха (Якутия) выразило заинтересованность в приобретении в парк республиканской авиакомпании «Якутия» воздушных судов Ту-214. Республика подписала с татарстанским ПАО «Туполев» соглашение о намерениях.
Также Минниханов встретился с гендиректором ПАО «Мегафон» Хачатуром Помбухчаном. На ПМЭФ стало известно, что Татарстан при поддержке телекоммуникационной компании намерен решить вопрос обеспечения дорожной инфраструктуры качественной связью.
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