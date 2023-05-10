Итоги дня: разрешение на полеты из России в Грузию, военные сборы запасников, штрафы за самовыгул собак
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 10 мая:
- С 15 мая граждане Грузии смогут въезжать в Россию и выезжать из нее без оформления виз. Исключение сделано для трудовых мигрантов и приезжающих более чем на 90 дней для временного пребывания, в том числе для получения образования.
- Россия также снимает запрет для отечественных авиакомпаний на полеты в Грузию, действовавший с 8 июля 2019 года. МИД страны отменяет рекомендацию гражданам воздерживаться от поездок в Грузию.
- Решения Москвы президент Грузии Саломе Зурабишвили расценила как «очередную российскую провокацию», но все же призвала созвать заседание Совета безопасности для рассмотрения вопроса введения трехмесячных виз для россиян. Также власти государства выдадут разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, не попавшим под санкции.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Они пройдут их в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, органах государственной охраны и ФСБ. Правительству и органам исполнительной власти регионов поручено обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий.
- В Госдуме предложили ввести штрафы для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул. Согласно разработанным изменениям, безнадзорный выгул могут приравнять к выбрасыванию питомца на улицу.
- В 2022 году правоохранительные органы пресекли в России 22 попытки нападения на учащихся и учителей школ. С февраля прошлого года в стране предотвращено более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди.
- Власти Татарстана на 21 день ограничат доступ на территорию ряда лесничеств в связи с их обработкой от вредных организмов. Гражданам запрещается пребывать в них и проезжать через них на транспорте.
- Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что сдача в эксплуатацию 703 км трассы М-12 от Москвы до Казани запланирована на конец 2023 года. При ее строительстве рабочие учли ошибки, допущенные на трассе М-11.
- Федеральное собрание России рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года. Официальным представителем президента страны на заседании парламента назначен замглавы МИД Сергей Рябков. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.
- В Татарстане четвертый раз продлили штормовое предупреждение о высокой (IV класс) и чрезвычайной (V класс) пожароопасности лесов. Она сохранится местами в восточных районах по 19 мая.
- По итогам выборов президентом Лиги студентов Татарстана стал Шамиль Якупов. До этого он возглавлял штаб регионального отделения Российских студенческих отрядов.
- Причины убыточности выставочного центра «Казанская ярмарка» кроются в ухудшающихся финансовых результатах последних лет, объяснили власти. Однако в настоящее время подготавливается план финансово-экономического оздоровления этого места.
- Казанский «Барионикс» вновь сдвинул сроки своего открытия — с 10 на 15—20 мая. А вечером эвакуировали здание, где находится аквапарк — в четырехэтажном здании развлекательного центра произошел пожар. Дым исходил из помещения сауны на втором этаже.
- Дефицит бюджета России по итогам апреля превысил план на 2023 год. За 4 месяца он составил 3,4 триллиона рублей.
- В Татарстане с 2008-го по 2022 год капитально отремонтировали 11 685 многоквартирных домов. Потратили на это 83,177 млрд рублей. Программа охватила около 2 млн жителей.
- В Татарстане 9 мая на Аллее Боевой Славы села Базарные Матаки открыли памятник, посвященный погибшим в ходе спецоперации, но на плите с именами героев выявили ошибки в годах жизни. Председатель районного отделения татарстанской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов Рустам Шайхутдинов заявил, что виновниками этой ситуации стали ульяновские производители.
- Пост председателя Верховного суда Башкирии занял выходец из Татарстана Раиль Шайдуллин. Его судейский стаж — 19 лет. Судил в Лаишево, Верховном суде Татарстана. В 2012-м был назначен зампредом Набережночелнинского горсуда, а еще через 2 года — председателем Авиастроительного суда Казани.
- В отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск» совершена попытка теракта. Никто не пострадал.
- Финал Кубка России по водному поло 2023 года среди мужских команд пройдет в Казани с 22 по 26 мая. В нем примут участие восемь команд. На первом этапе розыгрыша их разобьют на две подгруппы и проведут однокруговой турнир.
Ключевые события 441-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около н.п. Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка. Потери украинских войск за сутки составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и одна самоходная артиллерийская установка «Акация».
- На Красно-Лиманском направлении поражены подразделения ВСУ у н.п. Старый Караван, Терны, Невское и Червоная Диброва. За сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.
- На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают действия ВСУ на флангах. Поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ, уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения ВСУ около н. п. Угледар, Никольское, Водяное и Орехов. Потери украинских войск составили до 70 военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубица «Мста-Б».
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация». Около Кизомыса ликвидирован склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым