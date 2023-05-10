Грузия допустит прямые полеты в Россию авиакомпаний, не попавших под санкции

Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



— В случае обращения все авиакомпании, которые не будут находиться под санкциями, смогут осуществлять прямые рейсы, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Она напомнила, что российские авиакомпании уже летают в ОАЭ, Азербайджан, Армению, Турцию и Израиль.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили 10 мая заявил, что он приветствует решение руководства России отменить визовый режим для граждан республики:

— Более 1 млн наших граждан проживают в Российской Федерации, у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии, и это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется. Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам, — приводит его слова ТАСС.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Это может быть паспорт, в том числе дипломатический или служебный, книжка моряка, проездной документ для возвращения в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили расценила решение Москвы отменить визовый режим для граждан ее страны как «очередную российскую провокацию». Она призвала созвать заседание Совета безопасности для рассмотрения вопроса введения трехмесячных виз для россиян.

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Маргарита Головатенко