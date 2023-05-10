Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия снимает запрет для отечественных авиакомпаний на полеты в Грузию. Указ подписан президентом страны Владимиром Путиным.



Указ главы государства о временном запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, включая коммерческие, граждан на территорию Грузии вступил в силу 8 июля 2019 года. Решение приняли после протестов у здания парламента в Тбилиси, поводом для которых стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.



Указом главы государства от 10 мая 2023 года документ от 21 июня 2019 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий» признан утратившим силу.

О том, что Россия и Грузия близки к возобновлению прямого авиасообщения, глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил в марте 2023 года. «Мы с вами на пороге этих решений», — заявлял он.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В феврале 2023 года Евросоюз пригрозил Грузии санкциями в случае возобновления авиасообщения с Россией. Предостережение властям сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.



Также Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии. Решение вступит в силу с 15 мая 2023 года.



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Татьяна Демина