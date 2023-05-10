Дефицит бюджета России за январь — апрель составил 3,4 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Дефицит федерального бюджета в январе — апреле 2023 года составил 3,4 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина России.

— По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — апреле 2023 года составил 7,7 трлн рублей, что на 22% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика, — сказано в сообщении.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за январь — апрель 2023 года составил 11,206 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 26%.

Фото: minfin.gov.ru

Нефтегазовые доходы составили 2,2 трлн рублей и снизились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 5,5 трлн рублей и увеличились на 5%.

Месяц назад сообщалось, что федеральный бюджет России в апреле недополучит 113,6 млрд рублей нефтегазовых доходов. В марте бюджет недополучил 132,1 млрд рублей нефтегазовых доходов.

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Айрат Назипов