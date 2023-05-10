В России предотвратили 22 попытки нападений на школы в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлом году российские правоохранительные органы пресекли несколько десятков нападений на школы. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

— В 2022 году в образовательных организациях правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено 7 таких преступлений, а также не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей, — озвучил он статистику в интервью «Российской газете».

По его словам, с февраля прошлого года в России было предотвращено более 100 преступлений террористической направленности, исполнителями которых были молодые люди.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На прошлой неделе ученица 6 класса в Набережных Челнах пришла в школу с пистолетом. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что он пневматический. Никто не пострадал. С девочкой и ее законным представителем провели беседу инспекторы ПДН.

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Айрат Назипов