Финал кубка России по водному поло пройдет в Казани

Фото: «КОС-Синтез»

Финал Кубка России по водному поло 2023 года среди мужских команд пройдет в Казани с 22 по 26 мая.



Согласно регламенту, в финале Кубка России по водному поло будут соревноваться восемь команд. На первом этапе розыгрыша их разобьют на две подгруппы и проведут однокруговой турнир. По его итогам сформируются четвертьфинальные пары.

В розыгрыше финала Кубка России по водному поло примут участие две команды из Татарстана — серебряный призер чемпионата России 2022—2023, действующий обладатель Кубка России «КОС-Синтез» и молодежная команда «КОС-Синтез-УОР».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале четыре матча из шести, завершающих регулярный сезон, прошли в казанском бассейне «Оргсинтез». Два из них завершились победой «КОС-Синтеза», завоевавшего в итоге 1-е место в регулярном чемпионате страны. Дважды «КОС-Синтез-УОР» уступил и, увы, оказался вне зоны плей-офф, чему посвящен репортаж спортивной редакции «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко