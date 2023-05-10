Президентом Лиги студентов Татарстана стал Шамиль Якупов

Фото: Лига студентов Татарстана

По итогам выборов следующим президентом Региональной молодежной общественной организации «Лига студентов Татарстана» назначен Шамиль Якупов.



— Поздравляем с избранием на пост! Желаем успешной работы, удачи, энергии и настойчивости в достижении поставленных целей. Надеемся, что под твоим руководством Лига студентов будет продолжать развиваться и активно работать в интересах молодежи, — написано в публикации лиги.

Шамиль Якупов возглавлял региональный штаб Татарстанского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды».

Фото: Лига студентов Татарстана

В марте на пост президента Лиги студентов Татарстана были утверждены два кандидата. Помимо Якупова, на должность претендовал вице-президент Лиги студентов Татарстана по вопросам студенческого самоуправления Никита Лобанов.

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Айрат Назипов