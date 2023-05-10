В Татарстане четвертый раз продлили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов
В Татарстане четвертый раз продлили штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Высокая (IV класс) и чрезвычайная (V класс) пожароопасность лесов сохранится местами в восточных районах Татарстана с 11 по 19 мая.
Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года впервые объявили с 13 по 20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля.
Во второй раз штормовое предупреждение о высокой пожароопасности в республики продлили на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. В третий раз его установили на 3-10 мая.
Напомним, с 17 апреля по 10 мая 2023 года в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.
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