Для «Казанской ярмарки» разработали план финансового оздоровления

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Договор об аренде земли все еще не подписан

«Реальное время» рассказывало о проблемах «Казанской ярмарки», с которой Комитет земельных и имущественных отношений взыскивает 158,2 млн рублей неосновательного обогащения и 34,9 млн процентов за пользование чужими средствами. Причиной спора стали разногласия по поводу арендной платы за землю под выставочным центром. Как результат, на протяжении 6 лет ВЦ пользовался участком без оплаты.

После выхода статьи в редакцию поступил ответ мэрии Казани на запрос нашего издания относительно спора КЗИО с «Казанской ярмаркой». На вопрос о том, как выставочному центру под руководством Льва Семенова так долго удавалось пользоваться городской землей безвозмездно, чиновники ответили следующее:

— Комитет земельных и имущественных отношений Казани (КЗИО) неоднократно направлял в адрес акционерного общества проект договора аренды земельного участка, однако до настоящего времени договор со стороны общества так и не был подписан, — сообщили в пресс-службе мэрии Казани. — КЗИО обратился в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения за период с 01.01.2016 г. по 31.03.2022 г. в размере 158 млн рублей и процентов в сумме 34,9 млн рублей за пользование чужими денежными средствами.

Договор аренды со стороны общества так и не был подписан, сообщили в пресс-службе мэрии Казани. Фото: Роман Хасаев/realnoevremya.ru

Ярмарку ждет антикризисная программа

В исполкоме города также пояснили причины убыточности выставочного центра. Финансовые результаты ярмарки в последние годы ухудшались. Так, в 2021 году при выручке в 152,7 млн она показала убыток в 12,7 млн рублей, а летом прошлого года ее уличили в уходе от налогов через компании-прокладки.

— Ухудшение финансовых показателей общества связано с уходом основных крупных международных ярмарок и мероприятий на площадку, расположенную на территории «Казань Экспо», — сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани. — На предприятии в настоящее время проводится финансовый анализ и подготавливается план финансово-экономического оздоровления (антикризисных мероприятий) общества.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Других подробностей этой антикризисной программы в исполкоме города пока не приводят. КЗИО является ключевым акционером юрлица выставочного центра (85,78%).

До начала этого года «Казанской ярмаркой» на протяжении 14 лет управлял Лев Семенов, но в марте он покинул эту должность. Временно исполняющим обязанности руководителя стал арбитражный управляющий Марат Сидоров.



Василя Ширшова