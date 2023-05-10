Президент Грузии призвала рассмотреть вопрос о трехмесячных визах для россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ответ на решение России отменить визовый режим с Тбилиси президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала созвать заседание Совета безопасности для рассмотрения вопроса введения трехмесячных виз для россиян.



— Я призываю... созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз, так как это время выразить свою позицию, — приводит слова Зурабишвили «РИА Новости».

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Это может быть паспорт, в том числе дипломатический или служебный, книжка моряка, проездной документ для возвращения в Грузию.

Фото: youtube.com/beltavideo

Президент Грузии расценила решение Москвы отменить визовый режим для граждан ее страны как «очередную российскую провокацию».

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Маргарита Головатенко