Глава «Автодора»: трассу М-12 до Казани сдадут в эксплуатацию до конца 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сдача в эксплуатацию 703 км трассы М-12 от Москвы до Казани запланирована на конец 2023 года, сообщил председателю правительства России Михаилу Мишустину глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.



По его словам, 9 сентября трассу проложат до Арзамаса, а в декабре — до Казани. Это позволит значительно сократить время в пути и обеспечит возможности для развития транспортной сети.

Мишустин напомнил, что кроме прокладки новых скоростных дорог и трасс нужно строить соответствующую инфраструктуру. На это Петушенко ответил, что в прошлом году на М-12 начали работу две многофункциональные зоны сервиса. Еще одну готовятся сдать в июне. В проектно-сметную документацию включили заправочные комплексы, в том числе и газовые, торговые центры, охраняемые парковки для грузовиков, станции техобслуживания и мойки.

На участке от Москвы до Казани планируется построить 24 многофункциональные зоны сервиса, что привлечет порядка 60 млн рублей инвестиций и создаст 5 тыс. рабочих мест.

— В пятилетнем плане есть проекты, реализация которых, как вы это и делали, может быть существенно ускорена. Здесь важно использовать все инструменты, которые есть у госкомпании, — отметил председатель правительства, поручив главе «Автодора» держать эту работу на контроле.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер Марат Хуснуллин в апреле сообщал, что полностью открыть движение по трассе М-12 от Москвы до столицы Татарстана планируют в конце 2023 года. О планах сдать трассу до конца 2023 года тогда же говорил и премьер-министр России Михаил Мишустин. «В текущем году, то есть раньше установленных сроков, должна быть завершена прокладка трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани», — сказал он.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».

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Маргарита Головатенко