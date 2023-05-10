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Парламент России рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе

12:07, 10.05.2023
Парламент России рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе
Фото: council.gov.ru (архив)

Федеральное собрание России рассмотрит вопрос о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе. Документ подписан в Париже 19 ноября 1990 года.

Официальным представителем президента России Владимира Путина при рассмотрении парламентом вопроса о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе назначен замглавы МИД страны Сергей Рябков, следует из указа главы государства.

скриншот видео (Сергей Рябков)

Договор об обычных вооружениях в Европе подписан в ноябре 1990 года 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского Договора (ОВД) с целью установления безопасного военного баланса в Европе за счет сокращения вооружений обычных вооруженных сил.

13 июля 2007 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией Договора об обычных вооружениях в Европе. Причинами, в частности, стало уклонение бывших участников ОВД от переоформления их вооружений в западный блок и прямое превышение НАТО установленных лимитов.

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Татьяна Демина
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