Проход и проезд в некоторые леса Татарстана закроют почти на месяц

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана ограничат доступ на территорию ряда лесничеств республики в связи с их обработкой от вредных организмов. В течение 21 дня гражданам будет не только запрещено пребывать в этих лесах, но и проезжать через них на транспорте. Уточняется, что такое решение необходимо для обеспечения пожарной безопасности.

Согласно постановлению Кабмина Татарстана, соответствующие ограничения распространяются на территории и участки Джалильского, Сармановского, Азнакаевского, Аксубаевского, Ибрайкинского, Чернореченского, Чувашско-Бродского, Юхмачинского, Алькеевского, Алексеевского, Баганинского, Билярского, Большеполянского, Кзыл-Юлского, Актанышского, Калининского, Мензелинского, Муслюмовского, Вишнево-Полянского, Тимерликовского и Мальбагушского лесничеств.

В этот период для граждан будет работать специальная диспетчерская служба «Лесопожарного центра», которая займется рассмотрением обращений в связи с ситуацией в лесах. Вместе с этим Министерству лесного хозяйства республики необходимо организовать оповещение лиц, использующих территории в районе проведения работ. Кроме того, ведомству нужно будет установить предупредительные аншлаги на расстоянии 300 метров от границ лесов, а также перекрыть все дороги, проходящие через эти участки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в середине апреля сообщалось, что в Татарстане из-за высокой пожароопасности лесов, IV и V класса, введут ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Уточнялось, что дороги к таким территориям перекроют шлагбаумами, а следить за ними будут специальные патрули.

Данное ограничение также действует на всей территории лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств Татарстана.

С 17 апреля по 10 мая 2023 года в Татарстане действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.

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Максим Кокунин